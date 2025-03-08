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إصابات جراء إلقاء الاحتلال الإسرائيلي قنبلة على جرافة في بيت حانون

03:19 م السبت 08 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة في يومه الـ٤٨.

وأصيب ثمانية مواطنين في قصف جرافة تقوم بإزالة الركام في بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما أصيب اثنان من المواطنين بينهم طفلة في تجدد إطلاق النار شرق خان يونس جنوب القطاع.

وشيع الفلسطينون في رفح جثامين ثلاثة مواطنين قضوا في قصفين منفصلين شرق رفح، كما استشهد اثنان من المواطنين صباح اليوم، في قصف جوي فيما استشهد المواطن الثالث بإطلاق نار شرق المدينة أيضا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45348 شهيدًا و11860مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

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