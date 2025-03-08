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حماس: نتنياهو يتحمل مسؤولية الحصار والتجويع في غزة

03:14 م السبت 08 مارس 2025

نتنياهو

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وكالات

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب "جريمة حرب" عبر فرض الحصار والتجويع على مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن "جرائم الاحتلال تمتد إلى أسراه لدى المقاومة، الذين يسري عليهم ما يسري على شعبنا من تضييق وتجويع"، محملةً نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحصار والإغلاق الوحشي، و"عدم اكتراثه بأسراه في قطاع غزة".

وطالبت حماس بوقف ما وصفته بـ"جريمة التجويع والحصار الوحشية"، ودعت إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على "جرائمهم الفاشية".


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