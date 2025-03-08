المرصد السوري لحقوق الإنسان يناشد مصر التدخل لإنقاذ العلويين من العقاب الجماعي

كتب- محمد عمارة:

وجه رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، نداءً عاجلًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الأحداث الجارية في سوريا خلال الساعات الماضية.

وقال "عبد الرحمن"، في تصريحات إلى مصراوي، إن أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري، يتعرضون لحملة ممنهجة من الانتهاكات الجسيمة، تشمل العقاب الجماعي، والتصفيات الميدانية، والتهجير القسري، ونهب الممتلكات، والتهديدات المباشرة باستمرار عمليات الإبادة.

وأضاف مدير المرصد، أن هذه الأحداث تُنذر بكارثة إنسانية تهدد وجود هذه الطائفة العريقة، التي تشكل جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعي السوري والعربي.

وتابع أن مصر تلعب تاريخيًا دور "الأم الروحية للوطن العربي"، وصاحبة الإرث الحضاري والإنساني العظيم، حيث ارتبطت مع سوريا عبر التاريخ بعلاقات أخوة وثيقة، حتى أن سوريا كانت تُعرف في عهود سابقة بالإقليم الشمالي لمصر، لافتًا إلى أن هذا الميراث يفرض على مصر مسؤولية أخلاقية وسياسية للتحرك العاجل لإنقاذ الأبرياء.

وناشد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل الفوري لدى السلطات السورية والقوى الفاعلة على الأرض، وحثها على الوقف الفوري لجميع أشكال العقاب الجماعي والتصفيات الميدانية بحق المدنيين العلويين، وإنهاء سياسة التهجير القسري، وحماية المنازل والممتلكات من النهب، وفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، وتوفير مسارات آمنة لإغاثة المتضررين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن تدخل مصر في هذه اللحظة الحرجة سينقذ أرواح آلاف المدنيين، ويُعيد إحياء دورها القيادي في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة.

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