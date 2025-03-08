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التعاون الإسلامي تستأنف عضوية سوريا بعد 13 عاما من التعليق

02:48 م السبت 08 مارس 2025

منظمة التعاون الإسلامي

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جدة- (د ب أ)

قرر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته العشرين الاستثنائية في مقر المنظمة بجدة،غرب السعودية استئناف عضوية سوريا في المنظمة بعد 13 عاما من التعليق.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي، إن "المجلس طلب من أمين عام المنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ورفع تقريرًا بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية".

وأعربت وزارة الخارجية السورية، في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك ، عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة أنه "يمثل خطوة مهمة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة".

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منظمة التعاون الإسلامي سوريا السعودية وزارة الخارجية السورية
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