الأمين العام للأمم المتحدة يدين أعمال العنف بعد تصعيد دموي في سوريا

نيويورك- (د ب أ)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة بقوة كل أعمال العنف ودعا إلى إنهاء الأعمال العدائية بعد مقتل ما لا يقل عن 237 شخصا في سوريا في آخر تصعيد للعنف.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي يومي، إن جوتيريش يشعر بالقلق إزاء الاشتباكات الأخيرة في المناطق الساحلية السورية، بما في ذلك تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وضحايا مدنيين.

وقال دوجاريك إن الأمين العام يدين بقوة كل أعمال العنف في سوريا ويدعو الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.

وأضاف دوجاريك أن جوتيريس يشعر بقلق شديد من خطر تصعيد التوترات بين المجتمعات في سوريا في وقت يجب أن تكون الأولوية فيه للمصالحة والانتقال السياسي السلمي، مؤكدا أنه "بعد 14 عاما من الصراع، يستحق السوريون السلام المستدام والازدهار والعدالة".





