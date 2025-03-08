المرصد السوري: مقتل 340 شخصا في اشتباكات في سوريا

القاهرة- (د ب أ)

قال نشطاء إن مئات المدنيين قتلوا بدم بارد في المنطقة الساحلية بسوريا، فيما تشهد البلاد أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالدكتاتور بشار الأسد، قبل حوالي ثلاثة أشهر.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت إن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثا مؤلمة وعمليات تصفية على أساس طائفي .. راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال".

وأضاف المرصد " ارتكبت قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع .. جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء".

وتابع المرصد "أودت العمليات التي يدينها المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحياة 340 مواطنا، جرى تصفية الشبان بطريقة لا تختلف عن العمليات التي كانت تقوم بها قوات الأمن في النظام السابق، في عمل انتقامي جماعي".

ولم يصدر أي رد فوري من جانب الحكومة الانتقالية في سوريا على هذه الأحداث.

واندلعت الاشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية بعد سلسلة من الهجمات والكمائن التي قام بها أنصار الأسد المسلحين استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وتتواصل الاشتباكات في الشوارع في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين.

وقال المرصد إن القتال الدائر قرب مستشفيين في عاصمة محافظة اللاذقية، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين.

يشار إلى أن محافظة اللاذقية هي معقل للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.

وورد أنه تم إعدام عشرات العلويين وسط الاشتباكات، وهي الأسوأ منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر.

وقالت مصادر عسكرية وأمنية في وقت سابق اليوم السبت، إن قوى الأمن والجيش السوري تمكنت من قتل أكثر من 50 عنصراً من فلول النظام السابق واعتقال آخرين خلال عمليات تمشيط الغابات والحراش في الساحل السوري.