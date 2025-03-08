"ظل بجانبها أسبوع ولم يدرك وفاتها".. كشف السبب الحقيقي لوفاة جين هاكمان وزوجته

القاهرة- مصراوي:

كشفت نتائج تشريح جثة الممثل العالمي جين هاكمان، الحائز على جائزة الأوسكار، السبب الحقيقي لوفاته الغامضة، وذلك بعد أيام من العثور عليه متوفيًا في منزله بسانتا في، نيو مكسيكو.

أظهرت نتائج التشريح أن جين هاكمان، الذي توفي عن عمر 95 عامًا، كان يعاني من مرحلة متقدمة من مرض ألزهايمر، وأن وفاته جاءت نتيجة مضاعفات مرتبطة بمرض القلب وعوامل أخرى.

وتوفي هاكمان بعد أيام قليلة من وفاة زوجته بيتسي أراكاوا، البالغة من العمر 64 عامًا، والتي رحلت بسبب إصابتها بمتلازمة فيروسية نادرة تُعرف باسم "فيروس هانتا"، وهو مرض ينتقل عبر القوارض.

وتم العثور على جثتي هاكمان وأراكاوا في 26 فبراير داخل منزلهما في سانتا في، حيث وُجد كل منهما في مكان منفصل، بالإضافة إلى العثور على أحد كلابهما نافقًا.

وأعلنت السلطات خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب شرطة سانتا في أن سبب وفاة هاكمان كان مرض القلب، بينما توفيت أراكاوا بسبب متلازمة فيروس هانتا الرئوية.

وأشار قائد الشرطة أدان ميندوزا إلى أن هاكمان ربما أمضى أيامه الأخيرة مع زوجته المتوفاة دون أن يدرك وفاتها، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية الناتجة عن مرض ألزهايمر، كما تبين أن معدته كانت فارغة، ما يشير إلى أنه كان يعتمد عليها اعتمادًا كليًا.

وقالت هيذر جاريل، كبيرة المحققين الطبيين في مكتب المحقق الطبي بنيو مكسيكو: "من المرجح جدًا أنه لم يكن على علم بوفاتها".

ويعتقد الخبراء أن بيتسي أراكاوا توفيت في حوالي 11 فبراير، بينما تشير البيانات الطبية إلى أن آخر إشارة سجلها جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بجين هاكمان كانت في 17 فبراير، مما يرجح أن ذلك كان تاريخ وفاته الفعلي.

وأعلنت الطبيبة الشرعية الأمريكية الدكتورة هيذر جاريل، في مؤتمر صحفي، أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار جين هاكمان توفي لأسباب طبيعية.

وكان هاكمان (95 عامًا) يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ومرض القلب والأوعية الدموية التصلبي، بالإضافة إلى ألزهايمر، والذي قالت جاريل إنه "عامل مهم".

وقال متحدث باسم عائلة هاكمان، لشبكة CNN في وقت سابق، إن التقارير عن إصابته بمرض ألزهايمر "غير صحيحة"، إلا أن تقرير التشريح أثبت خلاف ذلك.

وأضافت جاريل أنه "لم تكن هناك نتائج لحدوث صدمة داخلية أو خارجية"، وذلك بعد تشريح جثته، بل أن الفحص "أظهر إصابة الفنان الراحل بمرض شديد في القلب، وآثار لعمليات جراحية، ونوبات وتغيرات شديدة في الكلى بسبب ارتفاع ضغط الدم المزمن".

وقالت جاريل، في وقت سابق، إن زوجة هاكمان، التي عُثر على جثتها المتحللة بجانب جثته في منزلهما، ربما ماتت بسبب متلازمة فيروس هانتا الرئوية، وهي مرض معدٍ نادر غالبًا ما تسببه القوارض.

وتم فحص جثة هاكمان للتأكد من احتمالية إصابته بفيروس هانتا، بالإضافة إلى كوفيد-19 والإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، لكن النتائج جاءت سلبية.

يذكر أن جين هاكمان لديه مسيرة فنية غنية بأفلام مثل "The French Connection" و"Hoosiers" و"Unforgiven" و"The Firm".

وفاز الراحل بجائزة الأوسكار عن تجسيده لشخصية الشرطي بوباي دويل من نيويورك في فيلم "الرابطة الفرنسية" في 1971.

وكان هاكمان يبلغ من العمر 36 عامًا حينما حقق نجاحًا كبيرًا في فيلم "Bonnie and Clyde" في 1967، وحاز الأوسكار الثاني عن أدائه لشخصية "ليتل بيل داجيت"، في فيلم كلينت إيستوود "Unforgiven" في 1992.

تقاعد هاكمان عن عمر يناهز 74 عامًا، وعاش في سانتا في في العقود الأخيرة مع زوجته عازفة البيانو الراحلة بيتسي أراكاوا، وظل الثنائي بعيدين عن الأضواء إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

ولدى جين هاكمان ثلاثة أبناء من زوجته السابقة الراحلة فاي مالتيز، التي توفيت في عام 2017.