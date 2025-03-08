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خدمات الإنقاذ الأوكرانية: قتلى في غارة جوية روسية على منطقة دونيتسك

11:39 ص السبت 08 مارس 2025

غارة جوية

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كييف- (د ب أ)

قتل 11 شخصا على الأقل في غارة جوية روسية على بلدة دوبروبيليا للتعدين في شرق أوكرانيا بمنطقة دونيتسك في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته خدمات الإنقاذ.

وأضافت خدمات الإنقاذ أن الغارات على مبان سكنية أسفرت أيضا عن إصابة 30 شخصا على الأقل، من بينهم خمسة أطفال. وألحقت أضرارا بثمانية مبان سكنية مكونة من خمسة طوابق ونحو 30 سيارة.

وأظهرت صور مبان تحترق وتردد أن النيران اشتعلت في حوالي 20 شقة.

واستخدمت روسيا قاذفة الصواريخ المتعددة من طراز تورنادو، طبقا لما ذكرته خدمات الإنقاذ، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار وصاروخ إسكندر. وكانت البلدة غالبا هدفا لهجمات.

وأفادت تقارير أولية بوقوع خمسة قتلى في المساء.

وكتب حاكم منطقة دونيتسك، فاديم فيلاشكين على تطبيق تليجرام أنه منذ أمس الجمعة، قتل 20 شخصا على الأقل في المنطقة.

وفي منطقة خاركيف، أيضا شرق أوكرانيا، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل ، طبقا لما ذكرته السلطات. وأصيب العديد من الأشخاص الآخرين في هجوم بطائرة بدون طيار في منتصف الليل.

ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.

يشار إلى أن روسيا تخوض حربا مدمرة ضد أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

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