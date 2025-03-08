ترامب يقرر تعيين عمدة مسلم سفيرا لأمريكا في الكويت

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين عامر غالب، عمدة مدينة هامترامك بولاية ميشيغان، سفيرًا للولايات المتحدة لدى الكويت، في خطوة اعتبرها مراقبون مكافأة لولائه خلال الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في منشور على منصة Truth Social: "بصفته عمدة مدينة هامترامك، عمل عامر بجد لمساعدتنا في تحقيق نصر تاريخي".

وكان غالب، وهو مهاجر يمني يبلغ من العمر 44 عامًا، قد انتُخب عام 2021 ليصبح أول عمدة عربي أمريكي ومسلم يقود المدينة، فيما أدى مجلس المدينة اليمين الدستورية ليكون أول مجلس محلي مكوّن بالكامل من مسلمين منذ تأسيس هامترامك.

وخلال حملة 2024، أعلن غالب دعمه لترامب، وشارك في فعالياته الانتخابية، بما في ذلك إلقاء كلمة في تجمع عشية الانتخابات، كما استقبل ترامب في مقر حملته الانتخابية في هامترامك.

وأوضح غالب لاحقًا أن موقفه جاء نتيجة نفوره من الأجندة الليبرالية للحزب الديمقراطي، وغضبه من دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل، وإيمانه بأن ترامب سيعمل على إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط.

ويُنظر إلى تعيين غالب سفيرًا في الكويت على نطاق واسع على أنه مكافأة من ترامب لوفائه ودعمه خلال الانتخابات، بعد أن كان غالب سابقًا ينتمي إلى الحزب الديمقراطي.

خلال قيادته لهامترامك، تبنّى غالب عدة سياسات أثارت الجدل، من بينها حظر رفع أعلام الفخر (المثليين) على أعمدة العلم الرسمية، بالإضافة إلى تمرير قرار بمقاطعة الشركات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات منها، متهمًا إياها بدعم ما وصفه بـ"نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

وفي ديسمبر 2023، وافق مجلس المدينة تحت إدارته على قرار "إعادة تسمية أحد شوارع المدينة إلى "شارع فلسطين" تضامنًا مع الفلسطينيين في ظل الحرب في غزة، واصفًا الخطوة بأنها "رمزية" لدعم القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن غالب كان قد أعلن قبل أقل من شهر عبر فيسبوك عزمه الترشح لولاية ثانية كعمدة، إلا أن تعيينه سفيرًا قد يعيد رسم مستقبله السياسي على المستوى الفيدرالي.