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وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الأوزبكي

11:06 ص السبت 08 مارس 2025

وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الأوزبكي

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استكمالاً للقاءاته على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالسيد "باختيار سعيدوف" وزير خارجية أوزبكستان يوم الجمعة 7 مارس 2025.

أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية توظيف الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين للارتقاء بها في مختلف مجالات التعاون، لاسيما فيما يتعلق بالصعيدين التجاري والاستثماري. ونوه إلى الأولوية التي يوليها الجانب المصري للبناء على ما تم التوافق بشأنه خلال الجولة الحادية عشر للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين التي عقدت في طشقند في سبتمبر 2024، وكذلك خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية – الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والفني في ديسمبر 2024.

في سياق متصل، تناول الجانبان أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال المصري والأوزبكي، حيث أبرز السيد وزير الخارجية اهتمام مُجتمع الأعمال المصري بعده مجالات، وفي مقدمتها المنسوجات، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات للتصنيع المشترك مع الشركات الأوزبكية في مصر. كما تناول الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك في المجال الدوائي، سواء من خلال تسهيل نفاذ المنتجات الدوائية المصرية إلى السوق الأوزبكي، أو فيما يتعلق ببحث فرص الاستثمار والتصنيع المشترك بهدف توطين الصناعات الدوائية في أوزبكستان.

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بدر عبد العاطي باختيار سعيدوف وزير خارجية أوزبكستان
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