وزير الخارجية: نعمل على حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية بشأن غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني وذلك على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مساء الجمعة 7 مارس في جدة.

تناول اللقاء متابعة مخرجات القمة العربية غير العادية خاصة الخطة العربية "للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة" التي اعتمدتها كل من القمة العربية ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث أكد عبد العاطي العمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذها، متناولاً في هذا الصدد التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وقد أشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني بجهود فخامة الرئيس السيسي في استضافة القمة العربية في القاهرة وما تقدمه مصر من دعم للقضية الفلسطينية، معرباً عن تطلعه لعقد مؤتمر إعادة الإعمار بما يسهم فى حشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار، مشيداً أيضاً بالجهود المصرية لضمان تثبيت اتفاق وقف النار بمراحله الثلاث.