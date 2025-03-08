وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة 7 مارس، بالسيد "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، وذلك علي هامش الاجتماع الاستثنائي الذي تستضيفه جدة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني.

ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في الإقليم حيث أكد وزير الخارجية على أهمية خفض التوترات والتصعيد وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها المنطقة.

واستعرض الوزير عبد العاطى مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم 4 مارس، وما حظيت به الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة من توافق عربى كامل، متناولا المراحل والعناصر المختلفة للخطة.

كما تناول أيضا ترحيب القمة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية.