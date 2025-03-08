بابا الفاتيكان يواصل تعافيه من الالتهاب الرئوي المزدوج

روما- (أ ب)

واصل بابا الفاتيكان فرنسيس تعافيه من الالتهاب الرئوي المزدوج اليوم السبت، بينما استمر العام المقدس في الفاتيكان بدونه، في عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لمتطوعي الكنيسة الكاثوليكية.

وقال الفاتيكان في بيان ، تم تحديثه في وقت مبكر من صباح اليوم، إن "الليل مر بهدوء والبابا يستريح".

ويدخل البابا /88 عاما/ والذي يعاني من مرض رئوي مزمن وتم استئصال جزء من إحدى رئتيه، عندما كان شابا، أسبوعه الرابع في مستشفى جيميلي في روما بعد استقرار حالته، في أعقاب نوبات قليلة من الأزمات التنفسية الحادة.

وفي غيابه، يواصل الفاتيكان احتفالات باليوبيل، وهو العام المقدس، الذي يقام مرة كل ربع قرن ويشارك فيه زائرون من مختلف أنحاء العالم إلى روما.





