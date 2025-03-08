حماس ترفض نزع السلاح وإسرائيل تعرض تمديد التهدئة بشروط



وكالات

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن حركة حماس تصر على فتح محادثات لإنهاء الحرب في غزة، مع رفضها مناقشة نزع سلاحها كجزء من أي اتفاق مستقبلي.

ووفقًا للتقرير، طرحت إسرائيل مقترحًا لتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر، شرط أن تواصل حماس إطلاق المحتجزين لديها، في إطار صفقة تبادل مع تل أبيب.

يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع، وسط تباين في مواقف الطرفين بشأن مستقبل القطاع، حيث تعتبر حماس أن وقف الحرب شرط أساسي لأي مفاوضات، فيما تصر إسرائيل على ضمانات أمنية قبل أي تهدئة طويلة الأمد.