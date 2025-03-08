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الخارجية السورية ترحب بقرار استعادة عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي

01:29 ص السبت 08 مارس 2025

وزارة الخارجية السورية

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وكالات

رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار منظمة التعاون الإسلامي استعادة عضوية سوريا، والتي كانت معلقة بسبب جرائم نظام الأسد.

واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو إعادة اندماج سوريا في المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة.

وأكدت الخارجية السورية التزامها الثابت بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي، مشددة على تمسكها بالعدالة والكرامة.

أعلنت الخارجية السورية استعدادها للعمل مع الدول الإسلامية الشقيقة لتعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، استنادًا إلى القيم المشتركة.

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