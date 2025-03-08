وزير الخارجية: نعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرها في غزة

وكالات

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة أن مصر تعمل على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرها في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم استقرار الأوضاع هناك.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات نقلتها قناة “إكسترا نيوز”، أن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، لحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي دعت المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية إلى سرعة تقديم الدعم لإعادة إعمار القطاع.

وأكد عبد العاطي أن المجلس اعتمد مخرجات القمة العربية والخطة العربية لإعادة الإعمار.

يُذكر أن وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تبحث تطورات الأوضاع في غزة وسبل تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين.