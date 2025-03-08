أي بي سي: ماسك يشتبك مع وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع مجلس الوزراء

وكالات

نقلت شبكة “أي بي سي” عن مصادر مطلعة أن إيلون ماسك اشتبك مع كبار المسؤولين، وخاصة وزير الخارجية ماركو روبيو، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس.

وأوضحت المصادر أن معظم أعضاء مجلس الوزراء لم يتدخلوا في الخلاف بين ماسك وروبيو، وظلوا مراقبين لما يحدث.

وأضافت المصادر أن ماسك اتهم روبيو بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد الأشخاص في قسمه، إلا أن وزير الخارجية رد على ماسك قائلًا إن كلامه غير صحيح.

وتابعت المصادر أن الرئيس دونالد ترامب كان يراقب النقاش عن كثب قبل أن يقاطع روبيو ويخبره بأن ماسك يقوم بعمل جيد.