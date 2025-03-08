أنصار أوكرانيا في سلوفاكيا يحتجون ضد رئيس الوزراء فيكو

(أ ب)

تظاهر آلاف الأشخاص مجددا ضد حكومة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو وسياستها تجاه أوكرانيا في براتيسلافا والعديد من المدن الأخرى اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن وسائل الإعلام، أن ما يقدر بنحو عشرة آلاف شخص تجمعوا في براتيسلافا وحدها.

وهتفوا ورفعوا لافتات تطالب باستقالة فيكو ، الذي اتهموه باتباع مسار موال لروسيا.

ودعت مبادرة مواطني السلام من أجل أوكرانيا إلى الاحتجاجات.

ودعت إلى دعم عسكري أقوى لأوكرانيا وجمع التبرعات لشراء الذخيرة.

وأعلنت المبادرة على موقعها الإلكتروني ومن فوق منصة المتحدثين في تجمع المحتجين في براتيسلافا ، أن 75 ألف شخص تبرعوا بالفعل لتسليم الذخيرة إلى أوكرانيا.

وأفادت الأنباء قبل يومين، أنه تم جمع مبلغ 5 ملايين يورو (4ر5 مليون دولار).

يشار إلى أن المظاهرات هي جزء من سلسلة مستمرة من الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أسابيع.

ويتهم المنظمون فيكو الشعبوي اليساري بخدمة المصالح الروسية برفضه إرسال أسلحة إلى أوكرانيا المجاورة وإبعاد سلوفاكيا عن أوروبا.

وغذت موجة الاحتجاجات، زيارة فيكو الأخيرة إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وهي زيارة نادرة من جانب زعيم إحدى دول الاتحاد الأوروبي إلى الكرملين منذ بدء غزو موسكو الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات وتصريحاته الأخيرة بأن سلوفاكيا قد تفكر في الخروج من التكتل البالغ مجموع أعضائه 27 دولة ومن حلف شمال الأطلسي (الناتو) .

"وهتفت الحشود في ساحة الحرية في براتيسلافا، :" عار ... عار.

وقال المنظمون إن الجماهير احتشدت في أكثر من 40 بلدة ومدينة في الداخل والخارج.

ووصف المتظاهرون فيكو بأنه "خائن"..ورددوا:" سلوفاكيا هي أوروبا".

وواجه فيكو ، الذي نجا من محاولة اغتيال في مايو/أيار 2024 ، دعوات للاستقالة بسبب تعليقاته حول عضوية التكتل وحلف الناتو المستقبلية وادعائه بأن روسيا لديها أسباب أمنية لغزو أوكرانيا.