ترامب: سنحول الولايات المتحدة إلى القوة العظمى في العملات الرقمية

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستعمل على جعل الولايات المتحدة القوة العظمى في مجال العملات الرقمية.

وأضاف ترامب أنه سيتم ابتكار طرق جديدة لتمكين الأفراد من امتلاك العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن هذه العملات ستصبح جزءًا من أصول وزارة الخزانة الأمريكية.

وتابع ترامب متهمًا إدارة بايدن السابقة بأنها كانت ضد العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن إدارته ستركز على استقرار سوق العملات الرقمية والقطاع المالي بشكل عام.

وأكد أنه سيقود الولايات المتحدة نحو الريادة في هذا المجال.

كما أعلن ترمب عن خطط لإقرار تشريعات جديدة تخص العملات الرقمية بحلول أغسطس المقبل، وهو ما سيعزز وضع الولايات المتحدة في هذا القطاع المتنامي.