إعلان

ترامب: سنحول الولايات المتحدة إلى القوة العظمى في العملات الرقمية

11:27 م الجمعة 07 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستعمل على جعل الولايات المتحدة القوة العظمى في مجال العملات الرقمية.

وأضاف ترامب أنه سيتم ابتكار طرق جديدة لتمكين الأفراد من امتلاك العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن هذه العملات ستصبح جزءًا من أصول وزارة الخزانة الأمريكية.

وتابع ترامب متهمًا إدارة بايدن السابقة بأنها كانت ضد العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن إدارته ستركز على استقرار سوق العملات الرقمية والقطاع المالي بشكل عام.

وأكد أنه سيقود الولايات المتحدة نحو الريادة في هذا المجال.

كما أعلن ترمب عن خطط لإقرار تشريعات جديدة تخص العملات الرقمية بحلول أغسطس المقبل، وهو ما سيعزز وضع الولايات المتحدة في هذا القطاع المتنامي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب العملات الرقمية الخزانة الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان