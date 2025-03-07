السعودية ترحب باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

(د ب أ)

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة باستضافة اللقاء المقرر، الأسبوع المقبل، بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وذلك بعد محادثات روسية-أمريكية في المملكة خلال الشهر الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الجمعة، استمرار المملكة في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وقالت الوزارة" إن المملكة واصلت خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود من خلال استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص".

ويجتمع وفد أمريكي وآخر أوكراني، الثلاثاء المقبل، في الرياض في ظلّ سعي كييف إلى تحسين علاقاتها مع الإدارة الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه سيزور السعودية الاثنين المقبل، عشية محادثات مقرّرة في المملكة بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين كبار بهدف إنهاء الحرب الدائرة بين كييف وموسكو.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" إنّ الهدف من زيارته هو لقاء وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنّه "بعد ذلك، سيبقى فريقي في المملكة العربية السعودية للعمل مع شركائنا الأمريكيين. أوكرانيا تريد تحقيق سلام سريع ودائم".

وكان مسؤولون أمريكيون وروس كبار بينهم وزيرا خارجية البلدين الأمريكي ماركو روبيو والروسي سيرجي لافروف أجروا محادثات في الرياض تهدف إلى إصلاح العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، والتباحث بشأن أوكرانيا، تمهيدا لقمة محتملة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في المملكة الخليجية.

وحدد ترامب موعد زيارته الخارجية الأولى، إذ قال: "سأزور السعودية خلال شهر ونصف من الآن"، وتعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى الرياض ضمن أولى زياراته الخارجية منذ تولى رئاسة الولايات المتحدة.

يذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه ترامب بقائد أجنبي كان مع ولي العهد السعودي، وهو الأمر الذي وصفته أوساط أمريكية بأنها "رسالة قوية لشريك وصديق أساسي منذ 80 عاماً".

وفي وقت سابق، أوضح ترامب بأنه سيلتقي في إطار زيارته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي، لافتاً في مقابلة خاصة لـ"العربية" أنه سيعمل مع ولي العهد من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال ترامب، في كلمة له في مؤتمر دافوس، إن ولي العهد السعودي يعد رجلاً عظيماً، مشيراً إلى أنهما يرتبطان بعلاقة طيبة، لافتاً إلى أن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أمريكا.

وأشار إلى أنه سيبحث مع ولي العهد السعودي إمكانية مضاعفة قيمة استثمارات المملكة في شركات أمريكية إلى تريليون دولار.