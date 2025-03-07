أحمد الشرع: أي هجوم على أي محافظة سورية سيؤدي إلى تضامن باقي المحافظات معها

وكالات

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بعض فلول النظام السابق سعت لاختبار “سوريا الجديدة” التي يجهلونها، مشددًا على أن سوريا واحدة موحدة من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها.

وأوضح الشرع أن أي هجوم على أي محافظة سورية سيؤدي إلى تضامن باقي المحافظات معها لحمايتها.

وأشار الشرع إلى أن سوريا اليوم لا يوجد فيها فارق بين السلطة والشعب، وأن البلد بحاجة إلى الجميع لحمايتها والحفاظ عليها، موضحا أنه “لا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح”.

وتوجه الشرع برسالة إلى فلول النظام السابق، قائلًا: “لقد قاتلناهم في معركة التحرير رغم محاولاتهم قتلنا”.

وأضاف: “نريد صلاح البلاد التي دمرتموها، ولا غاية لنا بدمائكم”. كما اتهمهم بالجهل، مؤكدًا أن تصرفاتهم قد اعتدت على جميع السوريين.

وثمن الرئيس السوري التزام قوى الجيش والأمن بحماية المدنيين، مؤكدًا على سرعتهم في أداء مهامهم.

وأضاف: “فلول النظام الساقط يبحثون عن استفزاز، ولكننا سنلاحقهم وسنقدم من ارتكب منهم جرائم بحق الشعب إلى محكمة عادلة”.

وأشار الشرع إلى أن من واجب هؤلاء الفلول إلقاء السلاح، مطالبًا قوى الأمن بعدم السماح لأي شخص بالتجاوز أو المبالغة في رد الفعل.

وتابع: “ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا، وسنحافظ على السلم الأهلي في سوريا”.

وأكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، قائلاً: “لن يبقى سلاح منفلت في سوريا”، مشددا على أن كل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابًا شديدًا، موضحًا أن أهلنا في الساحل والمناطق المتأثرة بالاشتباكات جزء لا يتجزأ من الوطن وواجبه حمايتهم.

وأردف الرئيس السوري: “رغم ما تعرضنا له من غدر، فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن نسمح بالمساس به”، مطالبا جميع القوى التي التحقت بأماكن الاشتباك بالانصياع لأوامر القادة العسكريين وإخلاء المواقع فورًا لضبط التجاوزات.

وأكد الرئيس أحمد الشرع: “سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء”.