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حماس تثمّن قرار الحوثيين باستئناف العمليات البحرية

10:48 م الجمعة 07 مارس 2025

عبدالملك الحوثي

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وكالات

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار أنصار الله (الحوثيين) إمهال إسرائيل 4 أيام قبل استئناف العمليات البحرية إذا استمر منع دخول المساعدات لغزة.

وقالت حماس إن قرار الحوثيين "امتداد لموقف الدعم والإسناد الذي قدمته على مدار حرب الإبادة في قطاع غزة".

كان زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبدالملك الحوثي أكد أن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها فيما يخص الملف الإنساني، في حين حرصت حركة حماس على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وفقًا للاتفاق.

وحذّر الحوثي من أن الجماعة ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل في حال استمرار منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأيام الأربعة المقبلة، مشددًا على أن تل أبيب تواصل التنصل من التزاماتها تجاه الملف الإنساني

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