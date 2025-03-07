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محافظ اللاذقية: عناصر من النظام السابق نفذت إعدامات ميدانية بحق مدنيين

10:11 م الجمعة 07 مارس 2025

اللاذقية

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وكالات
أعلن مسؤول في وزارة الصحة بمحافظة اللاذقية أن الهجمات الأخيرة أسفرت عن تدمير جزئي للمستشفى الجامعي في المحافظة، مشيرًا إلى أن عناصر من النظام السابق استهدفت المنشآت الصحية عمدًا لبث الذعر بين المدنيين.
وأضاف المسؤول أن الجهات الصحية تعمل على تقديم الرعاية اللازمة للمصابين، حيث تم نقل عدد منهم إلى محافظات أخرى لاستكمال العلاج.
من جانبه، أكد محافظ اللاذقية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على الأوضاع وفك الحصار الذي فرضته مجموعات تابعة للنظام السابق.
وأوضح أنه تم إحباط مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار المحافظة، تقف وراءه عناصر مرتبطة بالنظام السابق بالتعاون مع مجموعات خارجة عن القانون.
وأشار المحافظ إلى أن تلك العناصر ارتكبت عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين، مضيفًا أن حملة تمشيط واسعة ستنطلق غدًا لتأمين المحافظة ومحيطها من أي تهديدات محتملة.

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