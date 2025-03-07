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رئيس الوزراء القطري: عملنا بلا كلل لوقف إطلاق النار بغزة

09:53 م الجمعة 07 مارس 2025

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر عملت بلا كلل لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة وتعرضت لهجوم كبير أثناء الحرب على غزة.

كانت أهيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن المستوى السياسي أصدر تعليمات بالاستعداد للعودة إلى القتال في قطاع غزة، رغم التحذيرات من تداعيات ذلك على حياة الأسرى المحتجزين.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية أن استئناف العمليات العسكرية قد يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وكشفت صحيفة هآرتس عن رسالة وجهها 56 أسيرًا إسرائيليًا سابقًا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بتنفيذ صفقة التبادل دفعة واحدة، محذرين من أن استئناف القتال سيهدد حياة من تبقى من الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية

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الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري وقف إطلاق النار بغزة الحرب على غزة رئيس الوزراء القطري
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