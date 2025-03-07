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البث العبرية: إسرائيل تستعد لاستئناف القتال في غزة

09:51 م الجمعة 07 مارس 2025

قطاع غزة أرشيفية

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وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المستوى السياسي أصدر تعليمات بالاستعداد للعودة إلى القتال في قطاع غزة، رغم التحذيرات من تداعيات ذلك على حياة الأسرى المحتجزين.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية أن استئناف العمليات العسكرية قد يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وكشفت صحيفة هآرتس عن رسالة وجهها 56 أسيرًا إسرائيليًا سابقًا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بتنفيذ صفقة التبادل دفعة واحدة، محذرين من أن استئناف القتال سيهدد حياة من تبقى من الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية.

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