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أطباء بلا حدود: الكوليرا تحصد أرواح نحو 100 شخص في أسبوعين بولاية سودانية

09:45 م الجمعة 07 مارس 2025

الكوليرا تحصد أرواح نحو 100 شخص في أسبوعين

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(أ ب)

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الجمعة ، أن الكوليرا حصدت أرواح نحو 100 شخص على الأقل في غضون أسبوعين منذ بدء تفشي المرض في ولاية النيل الأبيض بالسودان.

وقالت المنظمة أمس الخميس إن 2700 شخص أصيبوا بالمرض منذ 20 فبراير الماضي من بينهم 92 شخصا فقدوا أرواحهم.

وقالت مارتا كازارولا، منسقة الطوارئ في فرع المنظمة بالسودان، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) ، إن من بين حالات الوفاة 18 طفلا، بينهم خمسة أطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، وخمسة آخرين أعمارهم أقل من 9 سنوات.

وانزلق السودان في دوامة الحرب منذ نحو عامين عندما تصاعدت حدة التوتر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة له في معارك بالعاصمة الخرطوم وفي جميع أنحاء البلاد.

وشنت ميليشا الدعم السريع هجمات مكثفة الشهر الماضي في ولاية النيل الأبيض أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، بينهم أطفال حديثي الولادة.

وأعلن الجيش السوداني في ذلك الوقت أنه أحرز تقدما هناك، وقطع طرق الإمداد الحيوية عن قوات الدعم السريع.

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