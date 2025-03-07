إدارة ترامب تدرس قطع التمويل عن جامعة كولومبيا بسبب اتهامات بمعاداة السامية

وكالات

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس سحب مئات الملايين من الدولارات من التمويل الفيدرالي المخصص لجامعة كولومبيا، في إطار ما وصفته بـ"الحرب على المؤسسات الأكاديمية" التي لا تبذل جهودًا كافية لمعالجة معاداة السامية.

من جانبها، أكدت وزارة التعليم الأمريكية أن فريق مكافحة معاداة السامية اتخذ إجراءات لحماية الطلاب اليهود، متهمة إدارة جامعة كولومبيا بالتقاعس في مواجهة المضايقات التي يتعرضون لها.

وأوضحت الوزارة أن إلغاء التمويل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية، متوقعة اتخاذ خطوات مماثلة بحق مؤسسات أخرى. كما أشارت إلى أن إجمالي المنح الفيدرالية المخصصة حاليًا لجامعة كولومبيا يتجاوز 5 مليارات دولار.

بدورها، صرّحت وزيرة التعليم الأمريكية بأن الطلاب اليهود تعرضوا منذ 7 أكتوبر الماضي لأعمال عنف ومضايقات معادية للسامية في حرم الجامعات، ما دفع الإدارة لاتخاذ هذه التدابير.