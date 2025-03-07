الدفاع السورية: تحركنا لدعم الأمن ونجحنا في تطويق فلول النظام السابق

الدفاع السورية تحركنا لدعم الأمن ونجحنا في تطويق ف

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها تحركت لدعم قوى الأمن عقب هجوم وصفته بـ"الغادر"، أسفر عن استشهاد العشرات من عناصر الأمن.

وأكدت الوزارة في تصريحات لـ"الجزيرة" أنها وضعت خطة لضبط الموقف ومنع توسيع العمليات داخل المدن حفاظًا على سلامة المدنيين، مشيرة إلى نجاحها في تحقيق الأهداف المحددة وتطويق فلول النظام السابق والتعامل معهم بحزم.

وأضافت الوزارة أنها ستسلم المتورطين إلى الجهات القضائية المعنية، مع استمرار الجهود لتطويق الجيوب المتبقية. كما دعت المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مشددة على ضرورة إفساح المجال أمام قوى الأمن لإتمام مهامها.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها تتابع جميع التجاوزات التي وقعت خلال العمليات العسكرية، مؤكدة أن تلك العمليات تخضع لرقابة مستمرة.