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الحوثيون: استئناف العمليات ضد إسرائيل إذا استمر منع المساعدات لغزة

09:20 م الجمعة 07 مارس 2025

عبدالملك الحوثي

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وكالات

أكد زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبدالملك الحوثي أن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها فيما يخص الملف الإنساني، في حين حرصت حركة حماس على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وفقًا للاتفاق.

وحذّر الحوثي من أن الجماعة ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل في حال استمرار منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأيام الأربعة المقبلة، مشددًا على أن تل أبيب تواصل التنصل من التزاماتها تجاه الملف الإنساني.

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عبدالملك الحوثي جماعة أنصار الله إسرائيل حماس قطاع غزة
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