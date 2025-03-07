وكالة حكومية أمريكية توقف وصول أوكرانيا إلى برنامج لمشاركة صور الأقمار الصناعية

(أ ب)

أعلنت الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية المكانية، اليوم الجمعة، إنها أوقفت وصول أوكرانيا إلى برنامج لمشاركة صور الأقمار الصناعية غير السرية بين المسؤولين الأمريكيين وشركائهم الدوليين، مما حد من قدرة أوكرانيا على الوصول إلى الصور التي كانت تستخدمها للمساعدة في التصدي لروسيا.

وقالت الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية المكانية لوكالة أسوشيتد برس، إن هذا القرار تم اتخاذه بناء على "توجيهات الإدارة بشأن الدعم المقدم لأوكرانيا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.