ترامب: بايدن كان غبيا يقدم الأموال دون أن تحصل أمريكا على مقابل

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يرغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشددًا على أنه "لا يمكن لأي جهة تحقيق ذلك" في غيابه.

وفي سياق حديثه عن السياسة الخارجية، هاجم ترامب إدارة الرئيس السابق جو بايدن ووصفه بأنه كان "غبيا"، معتبرًا أنه كان "يقدم الأموال دون أن تحصل الولايات المتحدة على أي مقابل". مشيرًا إلى أن إيران امتنعت عن إبرام أي اتفاق معه واستطاعت أن تصبح "غنية في فترة قصيرة".

وأضاف ترامب، للصحفيين في المكتب البيضاوي، أنه لو لم يتم تزوير الانتخابات السابقة – على حد زعمه – لكان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال شهر واحد فقط بعد الانتخابات.

وأكد ترامب على أنه قد يفرض رسوما جمركية متبادلة "اعتبارا من اليوم" على كندا، مشيرا إلى الرسوم الجمركية الكندية على صادرات الألبان والأخشاب الأمريكية.

وتابع ترامب: "لقد كانت كندا تستغلنا لسنوات في فرض رسوم جمركية على الأخشاب ومنتجات الألبان - 250٪، لا أحد يتحدث عن ذلك، رسوم جمركية بنسبة 250٪، والتي تستغل مزارعينا". "سنواجه نفس الرسوم الجمركية بالضبط ما لم يتراجعوا عنها - وهذا هو معنى المعاملة بالمثل - وقد نفعل ذلك في وقت مبكر من اليوم، أو سننتظر حتى يوم الاثنين أو الثلاثاء، لكن هذا ما سنفعله".

ووقع الرئيس الأمريكي على إجراءات تنفيذية تؤخر فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر تقريبًا على جميع المنتجات من المكسيك وكندا التي تغطيها معاهدة التجارة الحرة USMCA، وهو تراجع كبير عن خطة الإدارة الاقتصادية المميزة التي هزت الأسواق والشركات والمستهلكين.

ولكن في تصريحاته اليوم الجمعة، ألمح إلى أنه مستعد لتوسيع التعريفات الجمركية على شركاء تجاريين آخرين إذا لم ير أي تعديل في السياسات التجارية.

وقال ترامب "لقد كان هذا ظلماً كبيراً لبلدنا من الناحية الاقتصادية والمالية والتجارية، فقد تعرضنا للخداع من قبل كل دول العالم تقريباً. لا يمكنك حتى بيع أي شيء في الهند، إنه أمر مقيد للغاية. كما تعلمون، نحن لا نقوم إلا بالقليل من الأعمال التجارية داخل البلاد. لقد وافقوا بالمناسبة على أنهم يريدون خفض التعريفات الجمركية بشكل كبير الآن، لأن شخصاً ما كشف أخيراً عنهم لما فعلوه، ونفس الشيء مع الصين، ونفس الشيء مع الكثير من الدول الأخرى".