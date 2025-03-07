وزارة الدفاع السورية تعلن شن عملية أمنية في القرداحة

وكالات

قال مصدر في وزارة الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، الجمعة، إن قوات تنفذ عمليات دقيقة بالتنسق مع قوى الأمن العام ضد فلول نظام بشار الأسد، في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، على الساحل السوري.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء السورية "سانا": "ستقوم قواتنا الآن بتنفيذ عمليات نوعية دقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام ضد فلول النظام البائد التي غدرت بقواتنا وأهلنا في مدينة القرداحة".

وأضاف: "تمكنت قواتنا من فك الحصار المفروض من قبل فلول النظام البائد على مقاتلينا بمحيط مدينة القرداحة، بعد اشتباكات عنيفة بالمنطقة".

وأكد المصدر أن "فلول نظام الأسد" اتخذت من أبنية ومرتفعات مدينة القرداحة وكرا لها، وتقوم باستهداف القوات الأمنية.

ويشهد الساحل السوري توترا كبيرا بعد أن نشرت السلطات الجديدة أعدادا من قواتها الأمنية، وأفاد السكان بسماع إطلاق نار كثيف في عدد من المدن والقرى.

وقررت السلطات فرض حظر تجوال في مدن محافظتي طرطوس واللاذقية، بعد اشتباكات العنيفة بين مقاتلين مرتبطين بالرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الأمن.

وأضافت أن عمليات تمشيط واسعة بدأت في مراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.