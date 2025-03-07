عودة خدمات القطارات في فرنسا بعد التخلص من قنبلة من مخلفات الحرب

(أ ب)

قال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو اليوم الجمعة، إنه سيتم استئناف خدمات القطارات بشكل تدريجي وسيتم إعادة فتح الطرق بعد أن تسببت عملية التخلص من قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، في حالة من الفوضى في العاصمة الفرنسية باريس، ومن بين ذلك توقف حركة القطارات السريعة التي تربط باريس بكل من لندن وبروكسل.

وقال تابارو، إن العملية الناجحة تطلبت حشد 300 من رجال الشرطة.

وأضاف : "نحن نشعر بالارتياح والسعادة لأن كل هذا قد انتهى".