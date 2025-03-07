ترامب: إيران كانت مفلسة والآن تمتلك أموالا طائلة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن إيران كانت مفلسة واليوم تمتلك أموالا طائلة، وقريبا سيحدث شيئًا معها، مضيفا: "وصلنا إلى اللحظات الأخيرة مع إيران ولا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، و نأمل التوصل لاتفاق سلام مع إيران بدل الحديث عن الخيار الآخر".

وتابع ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، أن إدارته نجحت في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن 93% من الوظائف التي تم توفيرها خلال فترة حكمه جاءت من القطاع الخاص. كما أوضح أن قطاع تصنيع السيارات شهد إضافة 9 آلاف وظيفة جديدة، بينما خسر 7 آلاف وظيفة خلال العام الأخير من حكم الرئيس الحالي، جو بايدن.

وفيما يخص التجارة الدولية، انتقد ترامب سياسات كندا الجمركية، مشددًا على أن المسؤولين الكنديين يفرضون رسومًا مرتفعة على الولايات المتحدة، وتعهد بفرض رسوم مماثلة ردًا على ذلك. وأكد أن كندا استغلت الولايات المتحدة لسنوات عبر فرض هذه الرسوم. كما أشار إلى أن الهند وافقت على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية.

وتطرق ترامب إلى السياسة الاقتصادية الأمريكية، موضحًا أن فصل الموظفين الفيدراليين لن يؤثر على سوق العمل، الذي وصفه بأنه سيكون "رائعًا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تضم أكبر شركات الرقائق الإلكترونية في العالم، إلى جانب العديد من مصانع السيارات التي تعود للعمل داخل البلاد بسرعة. كما أشار إلى إمكانية فرض تغييرات على الرسوم الجمركية، لكنه أكد أن فرضها في الثاني من أبريل المقبل سيحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الأمريكي.

وفيما يتعلق بالتعليم، شدد ترامب على ضرورة تحسين النظام التعليمي في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن البلاد تحتل مرتبة متأخرة رغم حجم الإنفاق الكبير على هذا القطاع. كما اتهم الاتحاد الأوروبي بأنه تأسس بهدف استغلال الولايات المتحدة اقتصاديًا.

أما عن السياسة الخارجية، فقد أكد ترامب أن التعامل مع أوكرانيا معقد، معتبرًا أن كييف تفتقر إلى "أوراق تلعب بها" في النزاع مع موسكو. وأوضح أن التوصل إلى تسوية نهائية مع روسيا قد يكون أسهل مما هو متوقع.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، لكنه غير متأكد مما إذا كان الأوكرانيون يرغبون في إنهاء الحرب. كما لفت إلى أن الأوروبيين في وضع غير معتاد ولا يعرفون كيفية وضع حد للصراع.

وأشار ترامب إلى أنه سيراقب الوضع في أوروبا عن كثب، محذرًا من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا. كما أعلن أنه سيعقد لقاءً في السعودية خلال الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي بأن روسيا تتكبد خسائر كبيرة في أوكرانيا، بينما أكد ترامب أن علاقته ببوتين كانت جيدة وأن الأخير يريد إنهاء الحرب.