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تركيا تدعو إلى وقف سريع لإطلاق النار في الحرب الأوكرانية

06:44 م الجمعة 07 مارس 2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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(د ب أ)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إلى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب أوكرانيا بأسرع ما يمكن.

وقال أردوغان أمام اجتماع مصور بالفيديو للقادة نظمه الاتحاد الأوروبي، إن أنقرة تدعو إلى "وقف العدوان الجوي والبحري...وكذلك وقف عاجل لإطلاق النار".

واقترحت فرنسا وقفا لإطلاق النار لمدة شهر في الجو والبحر كخطوة نحو اتفاق سلام محتمل.

وأبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انفتاحا على مثل هذا الوقف المحدود لإطلاق النار.

وأضاف الزعيم التركي، أن بلاده تسعى للمشاركة في آليات التكتل المحتملة في المستقبل لأمن أوكرانيا وإعادة إعمارها.

وأكد أردوغان على أهمية وجود "أساس دبلوماسي متين" لجلوس الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

يشار إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وقال أردوغان في وقت سابق إن تركيا ستكون مكانا "مثاليا" لعقد مفاوضات سلام محتملة.

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