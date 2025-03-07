"أتوسل إليك".. جندي إسرائيلي أسير لدى المقاومة يوجه رسالة لترامب (فيديو)

وكالات

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فيديو جديد اليوم الجمعة، لجندي إسرائيلي أسير لدى المقاومة.

طالب الجندي الصهيوني الأسير متان أنجرست الإسرائيليين بالنزول إلى الشارع وعدم التخلي عنهم، مشددا على أن الطريق الوحيد لعودتهم هو صفقة التبادل والانتقال للمرحلة الثانية.

وقال انجليست في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام: "أسرت في 7 أكتوبر من موقع ناحل عوز، لي 510 أيام في أسر حماس".

تغطية صحفية| كتائب القـــسام تنشر رسالة الجندي الإسرائيلي الأسير "متان أنجرست"، بعنوان:



"الطريق الوحيد لإعادتنا هي صفقة التبادل والانتقال للمرحلة الثانية" pic.twitter.com/4ewzZylKZ5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 7, 2025

وأشار إلى أنه كان هناك أمل في الصفقة وخروج الأسرى، وقال: شعورنا أن الجيش والدولة والحكومة تخلو عنا كل هذه المدة الطويلة في الأسر.

وأضاف: "نحن الأسرى بدأنا نفقد الأمل نحن لا نرى النهاية نهاية هذه القصة".

وتوجه لجيش الاحتلال بقوله: "لن تنجحوا في إعادتنا بالقوة العسكرية، والطريق الوحيد لإعادتنا هو صفقة تبادل والانتقال للمرحلة الثانية".

وأشار إلى أن التعامل معهم "كجنود وليس كالأسرى العاديين المدنيين، الوضع صعب وبرد الشتاء يؤثر علينا"، وفق قوله.

وأضاف: أتوسل إليك يا "ترامب"، "أنت الوحيد الذي لديه القوة للتأثير على نتنياهو، أعيدوا كل الأسرى وساهم في إبرام الصفقة".

كما توجه إلى قيادة إسرائيل، بقوله: "أتوسل إليكم أعيدونا أحياء، لا تُعيدونا في توابيت".

وأعلنت إسرائيل من جانب واحد التنصل من الذهاب للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد إتمام المرحلة الأولى، وأغلقت معابر القطاع ومنعت إدخال المساعدات.