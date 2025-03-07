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لأول مرة.. أوكرانيا تستخدم طائرات فرنسية وسط قصف روسي

03:56 م الجمعة 07 مارس 2025

أوكرانيا

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(د ب أ)

نشرت أوكرانيا طائرات فرنسية طراز "ميراج 2000" لأول مرة للتصدي لأكبر قصف جوي روسي هذا العام، والذي استهدف مدنيين والبنية التحتية للطاقة في أنحاء البلاد الليلة الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، عبر تطبيق تليجرام إنه تم استخدام الطائرات التي أرسلتها باريس قبل شهر في الدفاع الجوي إلى جانب طائرات إف- 16 الأمريكية.

وأضافت أن كييف أسقطت حوالي نصف الـ 67 صاروخا و 194 طائرة مسيرة التي أطلقتها روسيا.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو عبر موقع فيسبوك اليوم إن البنية التحتية للطاقة والغاز تضررت في عدة مناطق.

ويشبه التدمير نمط الهجمات الروسية السابقة، التي قد تجبر الحكومة على استيراد المزيد من الوقود لموسم التدفئة المقبل.

وأشارت تقارير رسمية إلى أن خمسة أشخاص أصيبوا في مدينة خاركيف شرقي البلاد بعد سقوط صاروخ في المنطقة. وقال عمدة المدينة إيهور تيريخوف عبر تطبيق تليجرام إنه تم استهداف منشأة بنية تحتية ومبنى سكني.

وذكرت أكبر شركة طاقة وفحم في البلاد "دي تي إي كيه" أن منشآت إنتاج الغاز بوسط منطقة بولتافا أوقفت العمليات بسبب الأضرار.


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