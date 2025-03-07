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تركيا: نقف ضد كافة أشكال استهداف حق السوريين

03:56 م الجمعة 07 مارس 2025

أونجو كتشالي

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(د ب أ)

أكدت تركيا على وقوفها ضد كافة أشكال الأعمال التي تستهدف حق السوريين في العيش بسلام وازدهار.

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، تعليقا على الأحداث التي شهدتها اللاذقية ومناطق أخرى بالساحل السوري أمس الخميس، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار كتشالي، إلى الجهود المكثفة التي تبذلها سوريا من أجل إرساء الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن استهداف فلول النظام المخلوع لقوى الأمن العام في اللاذقية ومحيطها في هذه المرحلة الحساسة من شأنه إلحاق الأذى بمساعي إرساء الوحدة الوطنية في سوريا.

وأضاف، أنه يجب عدم السماح لمثل هذه الاستفزازات بأن تصبح تهديداً للسلام في سوريا والمنطقة.

وأكد على وقوف تركيا ضد كافة أشكال الأعمال التي تستهدف حق السوريين في العيش بسلام وازدهار.

كما شدد على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب السوري والإدارة الجديدة.

ومنذ مساء الخميس، تتداعى قوات أمنية وعسكرية من مناطق سورية عدة لدعم جهود التصدي للهجوم الواسع الذي تشنه مجموعات من فلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد بمنطقة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية شمال غرب البلاد.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وأسفرت الهجمات عن سقوط أكثر من 70 قتيلاً، بينهم: 35 على الأقل من وزارتي الدفاع والداخلية، و 32 من المسلحين التابعين لجيش نظام بشار.

وإثر ذلك، فرضت سلطات الأمن حظرا للتجوال وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.

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