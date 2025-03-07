مظاهرات تعم المدن السورية دعما للجيش والداخلية

(د ب أ)

خرج مئات الآلاف من السوريين اليوم الجمعة، في مظاهرات في عموم مناطق سيطرة الحكومة السورية الجديدة، تأييداً لقوات وزارة الدفاع والأمن العام في معاركهم في محافظتي طرطوس واللاذقية.

وشهدت العاصمة دمشق ومدن ريفها مظاهرات حاشدة شارك بها الآلاف، إضافة إلى مظاهرات في محافظة درعا والقنيطرة وحمص وحماة وحلب والرقة ودير الزور فضلا عن المناطق الواقعة في الشمال السوري.

ودعا المتظاهرون قوات الجيش والأمن العام، للقضاء على المجموعات المسلحة التي قتلت عناصر الأمن العام والمدنيين وهم مطالبون للمحاكم باعتبارهم من مجرمي قوات النظام السابق .

وتشهد محافظتا طرطوس واللاذقية مدنهم معارك عنيفة منذ ساعات الصباح وتتقدم قوات وزارة الدفاع باتجاه مدينة جبلة بعد تكثيف القصف المدفعي والصاروخي على مواقع عناصر نظام الرئيس السابق بشار الأٍسد.

كانت اشتباكات وقعت أمس الخميس، قد أسفرت عن سقوط أكثر من 70 قتيلاً، بينهم 35 على الأقل من وزارتي الدفاع والداخلية، و 32 من المسلحين التابعين لجيش نظام الأسد.





