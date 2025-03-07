عون يثني على جهود الصليب الأحمر الدولي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان

بيروت- (د ب أ)

أثنى الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الجمعة، على الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

جاء تصريح عون خلال لقائه في قصر بعبدا الرئاسي مع رئيسة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر كايت فوربس مع وفد ضم رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي والأمين العام جورج كتاني ونائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي كريتيان كورتيز والمستشارة الخاصة لدى الاتحاد لينا جوكاسيان، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأعرب عون عن شكره لـ "الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان والتعاون الذي قام بين العاملين في اللجنة الدولية والصليب الأحمر اللبناني "مقدراً تضحيات المتطوعين فيه على رغم الاستهدافات الإسرائيلية المباشرة ضده وضد سيارات الإسعاف والتي تعتبر خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف الدولية".

ووصف الرئيس اللبناني العاملين في الصليب الأحمر الدولي واللبناني بـ"الجنود من دون أسلحة ولا ذخائر، ورغم ذلك يواجهون المخاطر في أثناء أداء مهامهم الإنسانية".

ونوه عون" بالتنسيق القائم بين الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني والدولي" مؤكداً على" ضرورة تقديم الدعم اللازم والدائم".

من جهتها، هنأت فوربس "الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية وعرضت نشاطات الاتحاد في دول الشرق الأوسط وفي لبنان، والصعوبات التي تواجه العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي".

وتطرقت إلى "دور الاتحاد على صعيد التنسيق وتعزيز التعاون مع اللجان المحلية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وضرورة توفير الدعم لها لتتمكن من أداء دورها كاملاً".

يذكر أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أسفرت عن مقتل 222 شخصاً من العاملين في القطاع الصحي وجرح 330 آخرين. بالإضافة إلى الاعتداء على 67 مستشفى و238 جمعية إغاثية.