الادعاء العام الألماني: منفذ هجوم الدهس في مانهايم أراد أن تطلق الشرطة النار عليه

مانهايم- (د ب أ)

أعلن الادعاء العام الألماني أن منفذ هجوم الدهس في مدينة مانهايم، الذي اندفع بسيارته في منطقة مخصصة للمشاة وقتل شخصين، كان يريد أن تطلق الشرطة النار عليه.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام اليوم الجمعة في مانهايم إنه خلال إلقاء القبض على المشتبه به بعد الجريمة التي ارتكبها يوم الاثنين الماضي، طلب من أفراد الشرطة إطلاق النار عليه.

ولم تعلق المتحدثة على ما إذا كان المتهم قد خطط لأن يُقتل بهذه الطريقة منذ البداية أم أنه طلب ذلك بعدما اعتقله الشرطة، موضحة أنه لن يتم الإدلاء بمزيد من التفاصيل بسبب سير التحقيقات.

وبحسب النتائج التي توصلت إليها التحقيقات حتى الآن، فإن منفذ الهجوم ألماني مضطرب نفسيا ولم يكن لديه ترخيص بمسدس الصوت الذي كان بحوزته. وقد أطلق المتهم رصاصة فارغة في فمه بمسدس الصوت قبل إلقاء القبض عليه.

ووجهت السلطات إلى الرجل /40 عاما/ تهمة القتل في حالتين والشروع في القتل والتسبب في إيذاء جسدي خطير. ولقيت امرأة /83 عاما/ ورجل /54 عاما/ حتفهما، وأصيب 14 شخصا آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.





