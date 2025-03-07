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الكرملين: خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراته الدفاعية لن تمر دون رد

02:59 م الجمعة 07 مارس 2025

دميتري بيسكوف

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت روسيا أنها سوف تتخذ الخطوات اللازمة لحماية أمنها، ردا على مبادرة تم الإعلان عنها مؤخرا لإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الجمعة: "كل هذا التسليح موجه بشكل أساسي ضد روسيا".

وأضاف أن موسكو تنظر إلى مبادرة الاتحاد الأوروبي باعتبارها تهديدا محتملا، وستتخذ الخطوات اللازمة لحماية أمنها.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي لزيادة قدراته العسكرية خلال قمة طارئة أمس الخميس.

ومن المقترحات الرئيسية التي طرحت للنقاش خطة إعادة التسليح الأوروبية، التي عرضتها المفوضية الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وتهدف إلى جمع حوالي 800 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

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روسيا الكرملين الاتحاد الأوروبي دميتري بيسكوف
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