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حماس: عدوان الاحتلال على مساجد الضفة في رمضان إمعان في الحرب الدينية (فيديو)

02:29 م الجمعة 07 مارس 2025

حركة حماس

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وكالات
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المساجد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان تمثل تصعيدًا خطيرًا وإمعانًا في الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن شعبنا الفلسطيني لن يصمت على تدنيس مقدساته، داعية الجماهير في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد المقاومة وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي لمواجهة هذه الانتهاكات.

وأشارت حماس إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على المساجد في نابلس والخليل، وإشعال النيران في بعض غرفها، ومنع المصلين من أداء صلاة الفجر، تعدّ سابقة خطيرة تستوجب بذل كل الجهود الممكنة لمنع تكرارها، والوقوف سدًا منيعًا أمام سياسات الاحتلال وأطماعه.

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