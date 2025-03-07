روسيا تشن سلسلة من هجمات الصواريخ والمسيرات على أوكرانيا

كييف- (د ب أ)

قالت السلطات الأوكرانية صباح اليوم الجمعة إن روسيا شنت سلسلة هجمات بواسطة الصواريخ والمسيرات على أوكرانيا الليلة الماضية، مستهدفة منشآت طاقة، بعد ساعات من تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الأسبوع المقبل سيشهد محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو عبر موقع فيسبوك إن البنية التحتية للطاقة والغاز تضررت في عدة مناطق.

وذكرت السلطات أن 10 أشخاص أصيبوا، بينهم طفل، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وكتب جالوشينكو: "إن روسيا تحاول إيذاء الأوكرانيين العاديين عن طريق ضرب منشآت إنتاج الطاقة والغاز، دون التخلي عن هدف تركنا بدون إنارة وتدفئة، وإحداث أبلغ أذى للمواطن العادي"، وفقا لوكالة (أب).

واستهدفت روسيا شبكة الكهرباء الأوكرانية مرارا أثناء الحرب. واستنزفت الهجمات إمكانيات توليد الكهرباء وعطلت التدفئة الضرورية وإمدادات المياه.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنه تم إطلاق صواريخ موجهة من طراز "كاليبر" من سفن في البحر الأسود.

وأشارت تقارير رسمية إلى أن خمسة أشخاص أصيبوا في مدينة خاركيف شرقي البلاد بعد سقوط صاروخ في المنطقة. وقال عمدة المدينة إيهور تيريخوف عبر تطبيق تليجرام إنه تم استهداف منشأة بنية تحتية ومبنى سكني.

وقال تيريخوف إن عمال الإغاثة يبحثون عن مزيد من الضحايا أسفل أنقاض المبنى المنهار جزئيا، مضيفا أنه تم إنقاذ ستة أشخاص حتى الآن.





