هاجاري يستقيل بعد رفض رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد ترقيته

وكالات

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري استقال بعد رفض رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد ترقيته.

وفيما سبق أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، عدة تغييرات في قيادة الجيش بعد ساعات من توليه منصبه خلفا للمستقيل هرتسي هاليفي.

ونقلت وكالة الأناضول، عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن زامير قرر تعيين اللواء يانيف عاسور، قائدا للمنطقة الجنوبية، وإيتسيك كوهين، رئيسا لشعبة العمليات وترقيته لرتبة لواء.