معاريف: ثقة المجتمع الإسرائيلي بالجيش تضررت

وكالات



قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن ثقة المجتمع الإسرائيلي بالجيش تضررت بسبب عرض نتائج التحقيقات التي تم إجراؤها بشأن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد بينت تحقيقات الجيش أن السبب الأساس "لتغيب الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر في غلاف غزة هو أن أسرة الاستخبارات -والجيش والشاباك على رأسها- لم تصدق أن بوسع حماس تنفيذ هجوم منسق لآلاف المخربين في أكثر من 100 نقطة اقتحام، وأن تنجح في كسر فرقة غزة والسيطرة على جزء كبير من المنطقة التي في مسؤوليتها".





