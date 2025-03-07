معاريف: ثقة المجتمع الإسرائيلي بالجيش تضررت
وكالات
قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن ثقة المجتمع الإسرائيلي بالجيش تضررت بسبب عرض نتائج التحقيقات التي تم إجراؤها بشأن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقد بينت تحقيقات الجيش أن السبب الأساس "لتغيب الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر في غلاف غزة هو أن أسرة الاستخبارات -والجيش والشاباك على رأسها- لم تصدق أن بوسع حماس تنفيذ هجوم منسق لآلاف المخربين في أكثر من 100 نقطة اقتحام، وأن تنجح في كسر فرقة غزة والسيطرة على جزء كبير من المنطقة التي في مسؤوليتها".
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