هل تستطيع أوروبا سد الفجوة بعد إيقاف الولايات المتحدة الدعم العسكري لأوكرانيا؟ (فيديو)

بي بي سي

أوقفت الولايات المتحدة دعمها العسكري لأوكرانيا بشكل مؤقت. وكان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة ضربة مريرة، ليس فقط لكييف، ولكن أيضاً للحلفاء الأوروبيين الذين كانوا يضغطون على الإدارة الأمريكية لمواصلة دعمها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحجب فيها الولايات المتحدة المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، فقد عرقل الجمهوريون في الكونغرس في صيف عام 2023 أكبر شريحة من المساعدات العسكرية التي قدمها الرئيس جو بايدن لأوكرانيا.

فما هو حجم الفجوة التي ستتركها هذه الخطوة الأمريكية؟