الوكالة الأمريكية للتنمية: تخفيض النفقات جمد أموالا لعمليات المساعدة بغزة

وكالات



نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية قولها إن تخفيض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنفقات جمّد أموالا لعمليات المساعدة بغزة.

وأصدر الرئيس الجمهوري ترامب بمجرد عودته للبيت الأبيض وفي إطار أجندته "أمريكا أولا" أمرا بوقف مؤقت لمدة 90 يوما لكل المساعدات الخارجية، وأدى الأمر إلى توقف عمليات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم.

وقد أدى القرار إلى تقويض توفير المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة وأدخل الجهود العالمية للإغاثة الإنسانية في حالة غير مسبوقة من الفوضى.





