محكمة كورية جنوبية تأمر بالإفراج عن الرئيس المعزول يون من السجن

سول-(أ ب)

أصدرت محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة أمرا بالإفراج عن الرئيس المعزول يون سوك يول من السجن، بحسب تقارير إخبارية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة منطقة سول المركزية أصدرت الحكم اليوم الجمعة.

ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية أخرى تقارير مماثلة.

وكان يون قد تم اعتقاله وتوجيه الاتهام له في يناير الماضي بتهمة التمرد المزعوم فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر/كانون الأول.

ولم تؤكد المحكمة على الفور هذه التقارير.

وزعم المحققون أن المرسوم يرقى إلى مستوى التمرد. وإذا تمت إدانته بهذه الجريمة، فسيواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

وتم عزل يون بشكل منفصل من قبل المشرعين في ديسمبر، تاركين الأمر للمحكمة الدستورية لتقرر ما إذا كانت ستنهي رئاسة يون رسميا أو تعيده إلى منصبه.

وفي حال تأييد المحكمة الدستورية لعزل يون، فسيجري إقصاؤه رسميا من منصبه وستجرى انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون شهرين.