القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعلن وقف أي تدريبات بالذخيرة الحية مؤقتا

سول- (د ب أ)

قالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها وافقت على وقف أي تدريبات بالذخيرة الحية مؤقتا، بعد أن قصفت مقاتلات كورية جنوبية عن طريق الخطأ قرية خلال التدريبات المشتركة بالذخيرة الحية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن طائرتين مقاتلتين من طراز "كيه إف-16" أطلقتا أمس الخميس 8 قنابل من طراز "إم كيه-82" خارج ميدان التدريب في "بوتشون"، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال سول، خلال تدريبات بالذخيرة الحية؛ مما أسفر عن إصابة 15 شخصا وتضرر 8 مبانٍ، وفقا لمسؤولين عسكريين ومسؤولي الإنقاذ.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الكولونيل "ريان دونالد" في بيان: "اتفق الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي على وقف جميع التدريبات بالذخيرة الحية حتى إشعار آخر".

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع إعلان الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق تعليق جميع التدريبات بالذخيرة الحية حتى تحدد السلطات السبب الدقيق للتفجير من خلال التحقيق.

وعلى صعيد آخر، أكدت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية عدم مشاركة أي طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في تدريبات هذا الأسبوع.

ويُشتبه في أن خطأ من الطيارين تسبب في القصف العرضي، حيث أخطأ أحد الطيارَيْن في إدخال إحداثيات الهدف قبل الإقلاع، وفقا لمسؤول في القوات الجوية.